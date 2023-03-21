國科會主委吳政忠21日表示，這次與德國簽訂合作協議，未來期望在人工智慧、半導體、以及綠色能源（氫能）等三大議題上有更多合作的機會，不只是台灣會前往德國，德國也不少人願意來台深耕，期待能創造雙贏，

吳政忠2022年11月於柏林拜會德國聯邦教育研究部（BMBF）部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）並力邀訪台，瓦特辛格也熱情回應，不但在3月21至22日率團訪問台灣，這不但是26年來首位德國部長級的官員訪台，更共同見證台德簽署科學及技術合作協議（STA）。

吳政忠表示，這次簽訂STA之後，期待在人工智慧、半導體，特別是IC設計，「德國有很好的供應鏈，汽車晶片也會是未來合作重點」，另外像是綠色能源（氫能）尤其是綠氫，期待台灣跟他們合作、創造雙贏的結果；至於在教育方面，德國也相當重視人才培育，德國有很多年輕人想要學中文，所以這次也很著重，其實不只是我們去德國，也會有人來台灣。

促成26年來德國首位部長級官員來台，吳政忠指出，其實這次邀請的起源是去年11月的德國行，沒想到邀請之後，瓦特辛格在4個月內排除萬難來到台灣。他說，歐洲國家，尤其是德國，現在跟過去的態勢不同，他們發現台灣是民主自由、愛好人權的國家，是有價值的夥伴，在他們看來，未來在科技發展上有很好的互補機會，所以把台灣當成是有價值的合作夥伴，「台灣也是一個值得信任的國家，這水到渠成是2,300萬人一起努力的成果」。

另外，外國媒體詢問，台灣會不會擔心中國大陸對台德合作的評論意見？吳強調，台灣面對中國已經超過50年，「我們只要腳步踏穩」，一個自由民主國家本來就是不會對不合理的回應做一些太強硬的反應，「我們會有自信往前繼續走」。

台積電到德國設廠，是否德方有提出相關政府協助？吳政忠透露，去年11月訪德的時候，有跟德國經濟部高層官員談到這議題，「但我說，台灣是一個民主自由國家，政府沒有權力、也不會去干預私人公司的投資」，只要當地人才、環境準備好的話，任何私人公司都有機會去投資。