星展銀行（台灣）總經理林鑫川21日表示，市場變動極為快速，星展銀行充分發揮亞洲銀行的溝通優勢，第一時間與總部討論客戶需求，提供符合客戶需求的產品與服務。

星展秉持RED服務準則，致力提供Respectful（以客為尊）、Easy to deal with（往來便捷）和Dependable（信賴可靠）的服務，並善用數位通路與創新科技，為客戶打造愉悅的銀行體驗。星展集團自2014年迄今成功引領數位創新的歷程，美國哈佛大學商學院知名教授Ranjay Gulati納入MBA課程的企業數位轉型教學案例。

《財訊》公布2023「財富管理大獎」，星展銀行（台灣）榮獲「外商銀行最佳服務」、「外商銀行最佳理專團隊」、「外商銀行最佳數位金融」、「外商銀行最佳公益推動」及「外商銀行最佳平面行銷」等五項大獎，顯示星展銀行（台灣）用心服務客戶、善用數位創新提供便捷金融服務，同時不忘推動公益的努力，廣獲客戶及業界認可。這也是星展銀行（台灣）繼勇奪《菁業獎》「最佳財富管理優等獎」，成為該屆唯一獲獎的外商銀行後，財富管理業務再獲大獎肯定。

星展集團表示，在銀行本業的卓越表現、對永續的承諾及與同業別具區隔性的品牌定位，也讓星展集團的品牌價值不斷提升。在最新《銀行家雜誌》全球銀行品牌500強（Brand Finance’s Top 500 Banking Brands）中，星展集團品牌價值排名第29，較前一年度躍進10個名次，名列全球銀行品牌30強。