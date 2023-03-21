日前竹聯幫分子包下豪華酒店高調舉辦春酒活動引起爭議，雲林縣警局日前針對轄區內幫派組合辦理威力掃蕩，一個全國性幫派原擬在宮廟進香回鑾時，集結350人「贊炮」，隨後眾人吃台式流水席，斗六分局恩威並濟成功約制其取消。

斗六分局指出，一名全國性幫派分會長最近當選莿桐鄉某宮廟的副爐主，該宮廟最近要去高雄進香，副爐主在臉書貼文周告眾知全台好朋友350要來贊炮（幫神明放鞭炮熱鬧），神明入廟後，眾人吃米粉、貢丸湯等台式流水席，引起警方高度關注。

斗六分局找到該名副爐主，建議他若要聚餐到餐廳更好，勿藉宮廟活動，行聚會之實，「好朋友」來自各地互不熟悉，萬一引起口角爭端場面失控，對宮廟名聲也不好，建議讓宗教活動回歸單純慶典。該幫派與宮廟後來同意取消聚餐。

雲林縣警局指出，本月9日局長林故廷親自率隊在虎尾地區執行威力掃蕩勤務，迄今持續針對幫派組合經營投資行業處所，以及其成員經常聚集出入處所，強力實施威力掃蕩臨檢，同時執行打詐、肅槍、肅毒等專案。

其中虎尾鎮一家KTV屢犯容留未成年男女，警方首次運用「第三方警政」策略，通報縣府裁處勒令歇業。

本次掃黑共計查獲槍砲案1件1人、販毒案22人、施用或持有毒品35人、通緝犯33人、詐欺水房3處8人、網拍詐欺案3件3人等各類犯罪197件；並查扣改造手槍1枝、子彈21顆、一級毒品海洛因96.07公克、二級毒品254.7公克、三級毒品7.71公克。

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