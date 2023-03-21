面對同黨議員王世堅的挑戰，民進黨團立委何志偉今天登記立連任參選時，他指出，要特別感謝現場有士林區、大同區過半里長的陪伴，情意相挺我持續在地深耕，接下來也會一步一腳印完成大家的期待。

何志偉說，在「韓流」侵襲民進黨、在黨內最艱困的時刻被徵召，替民進黨守住重要的立委選區，一直以來能當選立委，要特別感謝每一位鄉親、地方里長同心協力幫忙。

何志偉表示，他是民進黨第一個喊出全民經濟全民共享發6000元，用意是平抑物價，也謝謝里長鼓勵，自己提出的很多政策是從他們身上萃取出來的智慧。

何志偉指出，士林、大同就是他的家，選區有非常多文資和文化，在100年前是台灣國際的港口、窗口，我們很多里長有深厚的國際觀。

何志偉說，接下來他也會持續努力，要力拼讓年輕人環境更好、老年人得到照顧、民眾有好的福利。一直以來都與鄉親們站在一起，未來也不會有任何改變。要再次感謝今天有包括士林區15位、大同區17位的里長們到場力挺，他們就是我最堅實的後盾，也會持續陪伴大家，替地方爭取建設。

何志偉強調，對自己選區的感情非常、非常深厚，除了聆聽里長提出的問題，還可以找到解方、藥引，選舉可以科學量化，得票率高的等號，就是要感謝選民、支持者給機會，都是跟選民的契約，他也認為「誠信」是做人基本原則道理，這是對自己講的話，就是要好好走政治這一條路。