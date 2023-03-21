台灣元宇宙界的指標人物江秉承先生，近日受統一企業教育訓練中心的邀請，在企業總部進行了一場以如何打造數位資產為主題的演說，其演說中特別提到了AI工具的爆紅，不僅不會終結元宇宙發展，反而將促使元宇宙的實用化，更快成形的論點！

會後也針對這半個月以來全球加密貨幣漲幅與Chat GPT爆紅的現象接受了專訪。在訪問中，他分享了自己對於未來全球元宇宙市場發展的看法，以及自己對台灣市場的見解。江秉承先生表示，最近加密貨幣價格的飆升令人矚目。在過去的幾週裡，比特幣逆著全球經濟下滑的預期，硬是上漲了7%，而以太坊一個月以來也一直在積極的區間內交易。這顯示了在全球對經濟不樂觀的預期心理下，反而讓虛擬資產越來越受到市場部份投資客關注，因為高風險也常伴隨著高收益，虛擬資產受到短期投機者的注意，這也就不足為奇了。但是仍期待加密貨幣市場，能夠接受到全球政府的監督與管理，才能從投機市場慢慢地邁向健康的市場機制發展！

與此同時，人工智能工具在各種投資領域的運用變得越來越普遍。從自動交易機器人到預測分析，人工智能驅動的解決方案正在幫助投資者做出更明智的投資決策。這也讓使用者能夠比以往更快、更有效地掌握市場趨勢。

江秉承表示AI將是未來科技發展的推進器，而元宇宙將會是AI發展的下一個重要里程碑。（圖／江秉承先生提供）

但江秉承提到，人工智能工具使用在投資分析上，僅是一小部份的功能！同時兼任台灣IP發展協會秘書長的他認為，AI將是未來科技發展的推進器，而元宇宙將會是AI發展的下一個重要里程碑。他表示：大量的人工智能工具將導致大量的圖像、影片、音樂…等大量文創作品爆炸性的產出！而現實生活當中能夠使用這麼大量IP創作物的空間是有限的！但是元宇宙這樣一個沒有限制的空間，正好符合這樣大量的IP創作物，透過社群組與區塊鏈技術組成一個又一個的新文化經濟體！

雖然自己很榮幸能夠成為元宇宙指標人物之一，但是他更期待能夠為台灣的文創產業發展做出貢獻。未來也將更多的結合在元宇宙與人工智能的資源，致力於推動台灣知識產權保護和產業發展，希望能夠為台灣未來的發展做出更多貢獻。

他也呼籲未來台灣需要更多的人才、更多的資源和更多的創新來推動結合科技與文創的新產業發展。因為IT的宿命是被超越，而IP雖然產出不易，但是價值卻是不會歸零的！只有善用科技，創造價值！才是值得人類共同發展的美好未來！