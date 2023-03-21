國科會轄下國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心與義大醫院合作，使用本土醫材包含聯合骨科、台灣微創、鐿鈦、瑞鈦等公司的產品。義大醫院院長杜元坤說：「台灣醫療絕對真材實料，我們要做有利病患的事，只要國產品夠好，沒有不用的道理。」

根據國際調研組織（BMI）統計顯示，2021年全球醫療器材市場規模為4543億美元，2024年上看5352億美元，是未來經濟發展的主力之一。

業者感謝義大醫院願意給國內廠商機會，開始引進使用台灣的創新醫材產品，不但造福更多病患，也為國內醫材廠商進軍國際市場開了一扇大門。

杜元坤說，義大醫院每年採購國產醫材約256品項，金額超過3億元，堪稱國產醫用的加速器。未來義大醫院希望繼續與國研院儀科中心合作，支持更多品質優良且已取證的國產醫材，一起為台灣醫材發展而努力。

國研院院長林法正表示，國研院建構完整的生醫研發技術服務平台，有系統地鏈結新創能量與產業接軌，加速商品化步伐，將台灣品牌推向世界舞台。

國研院儀科中心主任潘正堂則說，自2017國研院與義守大學、義大醫院簽訂合作備忘錄後，為加速智慧醫療的鏈結，儀科中心建構的創價醫材加速器平台便主動出擊，提供完整的生醫核心設施及量能給國內高階醫材廠商，以加速醫療器材創新發展，相信未來可以扶植更多廠商與醫療院所合作。