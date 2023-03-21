梨山賓館推出「老客戶上山換氧」活動，只要曾經入住梨山賓館的客人，入住梨山賓館享有平日訂房7折、假日9折優惠。（梨山賓館提供）

梨山賓館推出「老客戶上山換氧」活動，只要曾經入住梨山賓館的客人，入住梨山賓館享有平日訂房7折、假日9折優惠。（梨山賓館提供）

梨山賓館推出「老客戶上山換氧」活動，只要曾經入住梨山賓館的客人，入住梨山賓館享有平日訂房7折、假日9折優惠。（梨山賓館提供）

政府普發6000元現金，民眾陸續在4月份有一筆小進帳，飯店業者趁機推出優惠專案搶客！梨山賓館推出「老客戶上山換氧」活動，只要曾經入住梨山賓館的客人，留有訂房電話，四、五月入住梨山賓館享有平日訂房7折、假日9折優惠，除含早晚餐外，再加贈福壽山農場門票，一次訂兩房以上每房再折200元。

梨山賓館副總經理林閔政指出，梨山、福壽山、武陵農場的櫻花季在二、三月期間為當地飯店業者帶來一波住房熱潮，但接下來四、五月天氣漸轉熱，高山植物生態依然精彩，部份區域的紫藤已藍得引人注目，白色的李花、紅色的蘋果花也陸續綻放出獨特的高山香味。

林閔政表示，每年的四、五月是高山春茶的採摘與製作季節，在梨山上還有獨特的茶香味，梨山正好位於台中、南投、宜蘭、花蓮等縣市的重要轉接樞紐，喜歡高山旅行的遊客南來北往都能順道旅行梨山，五月份還可以在合歡山上欣賞到漂亮的高山杜鵑，不少遊客也都會趁著花季上山遊玩。

林閔政強調，最近天氣回暖速度快，高山上的天候狀況會令人覺得舒服自在，在高山上走走路，呼吸的每一口空氣感覺都很不一樣，上山旅行正是時候。