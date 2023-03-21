北市中山區有「台北最猛凶宅」稱號的某大樓今（21）發生女子陳屍前方馬路事件，警方在頂樓找到拖鞋，正確認兩者關聯；該棟大樓過去34年已奪走25條人命，其中1984年火災奪走19條人命，2年後又發生著名「燒肉粽事件」，此後輕生、靈異事故頻傳，大樓內設有百人牌位，頂樓有土地公廟鎮煞。

該棟大樓在1984年就因電線走火發生火災，300多人受困奪走19條人命、49人受傷；事隔2年又發生著名的「燒肉粽事件」，一名胡姓女子從13樓跳樓輕生，未料壓到推腳踏車叫賣肉粽的黃姓小販，胡女輕傷，小販卻當場死亡，胡女隔了10多年仍選擇輕生。

中山區大樓34年已奪走25條人命，其中1984年火災奪走19條人命，2年後又發生著名「燒肉粽事件」，此後輕生、靈異事故頻傳。（中時資料照）

未料2008年二度發生火警釀2死，多年來輕生事故不斷，2010年11樓套房發生情侶雙屍命案；網路傳言一位不信邪的中山分局菜鳥員警前往看屋，碰上2個月前輕生過世的女房客，還有外送員半夜搭上不聽使喚瘋狂震動、上升又下降的電梯，也有10樓住戶說遇到電梯從14樓與地下室之間來回移動。

過去34年，該棟大樓已累計死了25個人，當地里長都說「不得不信邪」；此外大樓6樓設有「各姓氏聯合宗祠」供奉上百個牌位，中間擺一男一女遺照，傳聞是紀念時代大飯店火災罹難者；頂樓也有土地公廟，據聞用以鎮宅，詭異傳聞不斷，讓這棟地段極佳的大樓名列國內十大凶宅。

根據實價登錄，該棟大樓近年行情每坪約35至40萬，因價格便宜，10坪套房總價約360至450萬元，不乏投資客買來出租，也因為租金便宜經常滿租。

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