星宇航空股份有限公司JX721航班預定今天上午由桃園國際機場飛往馬來西亞檳城，但起飛後儀表顯示液壓系統異常，機長決定返航，星宇航空將更換飛機，時程將延誤超過4小時。

根據星宇航空提供資訊，JX721上午9時20分從桃機起飛後，儀表顯示液壓系統異常，機長為確保飛航安全，依標準作業程序（SOP）返航，上午11時4分返抵桃機，將更換飛機後重新安排於下午1時30分起飛。（編輯：李明宗）1120321