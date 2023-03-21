永道-KY為全球最大RFID電子標籤ODM供應商，掌握超高頻RFID電子標籤生產技術，以設計能力與生產品質建立同業難以跨入的門檻，全球超過800家客戶，年產能最高可達50億枚，並持續為客戶開發更多樣化材質的RFID電子標高產品附加價值。

永道-KY日前公布2022年全年營收21.03億元、年 成長3.6％，營業毛利6.75億元，毛利率32.1％，稅後盈餘3.39億元、年成長25.2％，每股盈餘5.18元；2023年1至2月累計營收3.76億元，比去年同期成長16.9％。

永道-KY的主要產品為被動式超高頻RFID電子標籤。RFID標籤內晶片資訊以無線方式傳送，具有遠距離、穿透性、可重複使用等優勢。且標籤耐油、耐汙損，可一對多批次讀取等優勢，易於被使用在各式各樣的場景和物體上，節省不少人力及掃瞄資料的時間。

永道-KY生產的RFID標籤曾供應包括或目前持續被使用於2010上海世博會門票、高速公路e-Tag、香港機場行李標籤驗證、大陸的新零售、精品品牌存貨及防偽管理、半導體廠原物料存放生產管理等不同的產業和應用場域，總計約有6成應用在服飾業，零售業約佔2成，其餘包括金融行業資料文件管理、檔案圖書管理、工業資財管理等，可依照客戶需求與流程場景客製化設計。

為增加產品附加價值並適用於不同的使用環境，永道-KY的電子標籤載體材質和外觀可配合顧客要求加上圖文印刷、晶片寫碼等其他附加功能。永道-KY近年開發成功的RFID電子標籤種類特性繁多，包括可耐極端低溫高溫、耐水洗、耐熨燙、耐強酸、親膚柔軟材質，以及可嵌入輪胎、布料、紙張等不同物品，吸引多樣化的產業客戶採購使用。

受惠於技術提升以及全球RFID行業標準化不斷進步，在零售、交通、倉儲等各產業的廣泛應用，超高頻UHF（RAIN）RFID標籤將是主要的成長動能來源。調研機構IDTechEx指出，全球RFID標籤市場2027年需求量可望達到817億枚，2022~2027年複合增長率高達23.8％。

展望未來，永道-KY指出，後新冠疫情時代，工業製造、醫療、零售通路、非接觸式支付等產業可望加速引進RFID電子標籤，預期出貨量將大幅增長，為永道-KY帶來爆發式的營收動能。