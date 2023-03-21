繁星推薦21日放榜，雲林縣四湖鄉文生高中吳容亨、楊嘉旻分別錄取交大資工、清大電資學院，吳母為越南新住民，楊母為大陸新住民，2人家境都不好，沒辦法參加補習，全靠自己拚命讀書，他們表示選擇資訊相關科系，除了自己對這方面有興趣，也希望畢業後從事科技產業，努力賺錢改善家境，即使爆肝也沒關係。

楊嘉旻母親來自大陸福建福州，父親在他國小五年級時腿部受傷，行動不便無法工作，全家都靠母親打零工維持家計，生活相當艱困，因此嘉旻從小就立志一定要好好讀書，藉由教育改變人生、改善家計，每天都讀到深夜才休息，成績一直名列前茅，此次繁星本可上台大，但他看好資訊產業未來發展，選擇清大電資學院。

吳容亨母親從越南嫁來台灣，與丈夫一起務農，每天早出晚歸在田裡辛苦工作，讓容亨看了很不捨，經常利用課餘時間幫忙農務，在學校上電腦課時發現自己對資訊方面很有興趣，因此決定大學要選擇資訊相關科系，除了顧好學校課業，自己也不斷進修資訊相關課程，她認為一定要先設定目標，才會有源源不絕的動力。

校長呂松林表示，吳容亨、楊嘉旻家境都不好，因此更珍惜受教機會，學校為幫助弱勢學生，教職員自願減薪2至3成，每年提供500多萬元作為學生的獎助學金，偏鄉學生各種資源相對不足，只能藉由教育翻轉人生，吳容亨、楊嘉旻的向學精神激勵許多學弟妹，只要付出努力，人生就有希望。