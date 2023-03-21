57歲劉先生5年前開始出現消化不良、一進食就脹氣，症狀持續半年後就醫，醫師發現他眼睛發黃，進一步檢查為肝內膽管癌第三期。醫師指出，膽道癌早期難發現，約6、7成患者確診時已是晚期，過去因治療方式有限，五年存活率小於5％，而最新跨國三期臨床試驗發現，免疫療法合併化療可提升整體存活期，目前該治療已獲我國衛福部核准。

港星沈殿霞、和信二代辜啟允、市議員柯玟伶都因膽道癌驟逝。林口長庚醫院血液腫瘤科系主任陳仁熙說明，膽道是一個系統，不像其他癌症以器官為單位，根據發生位置不同，可分為肝內膽管癌、肝外膽管癌、膽囊癌和壺腹癌。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，膽管又稱膽道，是負責輸送膽汁的管道，膽道癌患者以60歲以上居多，男多於女；過去僅有手術、化療兩種治療選項，手術後平均五年存活率為10％到30％，無法手術而接受化療的患者，平均整體存活期僅有8.4個月。

義大癌治療醫院血液腫瘤部副院長饒坤銘指出，最近十多年來，膽道癌治療沒有太多進展，直到2022年有大型國際三期臨床試驗發現，化療加免疫治療有很好的效果；有超過3成病人長期控制非常好，當打完化療效果不錯之後，可以僅使用免疫治療來控制效果，有機會達到長期存活。

病友劉先生回想確診前，常常腹脹、吃不下、越吃越瘦，後來出現黃疸症狀，但從未想到是膽道癌。就醫進一步檢查發現，他的腫瘤已有10.5公分，且已轉移到淋巴結，研判無法開刀摘除，讓他一度認為人生無望，所幸遇上「免疫療法合併化療」跨國大型臨床試驗收案，醫師鼓勵他給自己多一個機會，讓他決定勇敢一試。

饒坤銘說，劉先生很幸運地加入新藥臨床試驗，由於是雙盲試驗，剛好被分到實驗組，2019年11月起接受每三周一次的免疫治療藥物，合併每周一次化學治療，雖然治療期間出現一些副作用，仍順利打完8個循環的治療。目前他的肝功能恢復正常、膽道腫瘤幾乎消失，病況控制良好，無須再接受化學治療，每月回診一次免疫治療。

饒坤銘提到，台灣約有60多位患者加入跨國大型臨床試驗，排名全球第四，目前不少個案的病況獲得長期控制。陳仁熙說，費用是癌友最大的問題，目前膽道癌化療藥物已有健保給付，但免疫藥物尚無。據了解，晚期膽道癌免疫合併化學治療約需花費上百萬。

台灣是膽道癌好發國家之一，陳仁熙提醒，目前已知風險因子包括 (1)長期導致膽汁鬱積的疾病；(2)罹患容易反覆造成膽道發炎的疾病：如原發性硬化性膽管炎或潰瘍性結腸炎；(3)慢性B型、C型肝炎或肝硬化；(4)特定肝吸蟲感染，如中華肝吸蟲；(5)經常接觸戴奧辛、多氯聯苯等有害物質；(6)膽管良性瘤，如膽管乳突狀瘤病；(7)肥胖；(8)糖尿病；(9)抽菸、酗酒，符合上述風險因子的民眾，皆應養成定期檢查的習慣。