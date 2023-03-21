趙姓民眾前年透過台北市一家知名五星級飯店的官網訂購溫泉券，但因官網個資外洩，趙接到詐騙電話遭騙走9萬多元，趙提告求償，台北地方法院判決免賠（本報資料照片）

趙姓民眾前年透過台北市一家知名五星級飯店的官網訂購溫泉券，但因官網個資外洩，趙接到詐騙電話遭騙走9萬多元，趙提告求償11萬多元，台北地方法院認定，趙最後一次訂購溫泉券時該官網已公告防止詐騙的訊息，且無法證明飯店有過失，判決免賠但須刪除趙的個資。可上訴。

趙提告主張，2020年及2021年間到飯店官網訂購溫泉券，但2021年底卻接到詐騙集團電話，趙誤以為是飯店客服人員，配合操作解除分期付款設定，因此被騙走9萬9987元，趙提告請求法院判令飯店刪除並不得使用其個資，並須賠償其隱私權及財產損失11萬9987元。

台北地院認為， 趙有將個人資料輸入飯店訂購系統，且會員資料儲存在平台後，有發現異常IP入侵情形，且預估外洩個資的筆 與會員購資訊相當，可認定趙的個資外洩與飯店有關，但無法證明飯店有故意或過失情況，判決飯店免賠，但須刪除趙的個資。