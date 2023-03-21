昨天是輕症免隔離通報，新制上路後第一天，中央流行疫情指揮中心公布，國內本土今天新增112例確診個案，不過發言人羅一鈞強調，這是中、重症確診者的數字，且和過去一個月平均數相當。整體來看，疫情仍持續下降。

中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增112例中重症確診病例，0例境外移入個案，另確診個案中新增20例死亡。

羅一鈞表示，由於昨天是輕症免通報隔離上路第一天，今天公布的是昨天新制上路的通報數字，112例並不包含輕症確診者。而和過去一個月平均中重症數相比，數字持平。

指揮中心表示，近30日(2/19-3/20)累計公布3,571例中重症(含本土及境外)，平均每日約119例。

對於今天確診數到底準不準確？羅一鈞表示，昨天新制上路第一天，很多醫院還要重新熟悉通報病例，因此仍需要觀察明後兩天數字，可能偏高也可能偏低，偏高的可能是因為3月20日以前就住院的中重症個案，昨天可能會一併通報；偏低的原因可能還在熟悉新的病例定義，昨天住院病人今天才報。

不過羅一鈞表示，疫情仍是持續降溫中是可以肯定的，這可從長照機構陽性率來看，上周的陽性率為0.5%，比前一周0.7%還持續下降，可以佐證社區疫情應是持續降溫。

指揮中心也提醒，COVID-19篩檢陽性輕症民眾已免隔離，請配合「0+n自主健康管理」，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達10天無需採檢，即可解除。自主健康管理期間，建議外出時請全程佩戴口罩；有症狀時在家休息，避免不必要外出，無症狀或症狀緩解(退燒至少1天)後可安心外出。