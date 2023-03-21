受到新冠狀病毒（COVID-19）影響，原定2020年2月6日至9日要舉辦的「台北國際電玩展」也因此停辦；北市一名蕭姓男子因心儀的模特兒「小雪」原訂要參加「台北國際電玩展」，擔心小雪會因此染疫，竟多次傳訊恐嚇若不讓她退出電玩展，就要放置炸彈，嚇到粉專管理員報警處理；法官依犯恐嚇危害安全罪，判處蕭男拘役40日，得易科罰金。

據判決書指出，蕭男因不欲模特兒「小雪」參與台北國際電玩展活動，竟於2020年2月6日至同年月8日間，在通訊軟體Messenger接續傳送「小雪馬上退出活動馬上送炸彈」等文字及炸彈圖案，使台北市電腦商業同業公會「台北國際電玩展」粉絲專頁管理人員心生畏懼，報警處理。

法庭審理時，蕭男否認犯行，辯稱「我沒有要恐嚇，我是不小心按到傳送，我本來是要傳給房東」等詞；而其辯護人則以，蕭男完全不具主觀犯意，其有身心障礙，思考甚為簡單，且詞不達意情況明顯，而非正常文句，顯見蕭男表達能力不足，並無任何惡意，僅是想保護「小雪」。

但法官認為蕭男於警詢、偵訊時已坦承是因為非常擔心「小雪」，希望盡量不要讓她接「台北國際電玩展」這種活動，自己知道其行為可能構成恐嚇，並表示之後不會再傳這種東西等語，足見蕭男傳訊動機、目的及對象甚為明確，堪認其辯詞均是為卸責而臨訟飾詞。

而粉專管理人也表示依蕭男傳送之內容，若「小雪」不退出我們這個電玩展活動，他就會放炸彈，因此感受到威脅、很害怕，看到後也很擔心，會覺得有壓力，足認蕭男所為，在主觀上確有恐嚇危害他人安全之犯意，客觀上亦致使他人心生畏怖無訛。

法官審酌蕭男僅因不欲「小雪」參加台北國際電玩展活動，竟以臉書私訊恐嚇內容，肇致管理人心生恐懼，所為實有不該，應予苛責；法官考量其否認犯行、迄今未達成調解以賠償損害之態度，依犯恐嚇危害安全罪，判處蕭男拘役40日，得易科罰金。