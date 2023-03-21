島鯨船長x時空旅人再度回歸，邀親子闖關蒐集多樣且新鮮的本土食材！(台史博提供／曹婷婷台南傳真)

兒童節即將到來，國立台灣歷史博物館搶先推出2023食樂鮮境─兒童節特色活動，首波主打「謎解好食趣」遊戲單，即日起在展場入口處提供索取，4月4日兒童節當天，12歲以下兒童可享免費入館，連假期間完成遊戲單的兒童還可到服務台兌換1份神祕小禮物！

台史博指出，搶先於兒童節前登場的「謎解好食趣」遊戲單，邀請大人小孩一起趣味搜尋常設展和兒童廳中的食材和調味料，認識食物原貌以及與常民生活和產業的連結，4月1日至9日推出多款全新活動，1日首推「來玩好滋味」打頭陣，推廣快閃戲劇體驗為食樂鮮境創造歡樂氣氛。

除了台史博經典不敗的「戲遊時光」戲劇，結合歷史情境與角色入戲外，4月2日也推出在全台多處演出大受好評的「來玩好滋味」創造性戲劇演出，以親子劇場形式，透過充滿想像的故事世界，與觀眾互動點菜。4月3日、8、9日「番薯捏捏」透過親子按摩互動、故事與遊戲引導，認識番薯並製作地瓜圓，還有適合國小生獨立參加的「調查員的水果拓印圖鑑」，介紹台灣早期重要經濟作物的同時，以它們不同質地用拓包製作專屬水果圖鑑，好玩又知性。

兒童節當天，兒童廳角色島鯨船長x時空旅人再度回歸台史博，進行「時光探險之飲食尖兵培育計畫」，以戲劇及闖關，蒐集多樣且新鮮本土食材，透過互動學習吃原型食物，了解飲食均衡重要性。

台史博表示，運用國家文化記憶庫2.0中台灣飲食文化及產業記憶，加上展館內豐富食物元素，為不同年齡層兒童打造「食樂鮮境」系列活動，邀請大小朋友兒童節連假到館同樂。