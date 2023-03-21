陳竹昇首唱會邀請林美秀擔任嘉賓。（三川娛樂提供）

陳竹昇首唱會於18日後台 Backstage Café開唱。（三川娛樂提供）

陳竹昇首唱會於18日後台 Backstage Café開唱。（三川娛樂提供）

陳竹昇《換場》首唱會於18日後台 Backstage Café開唱，請來3位嘉賓王俊傑、林美秀、謝銘祐同台飆歌。他和林美秀是30年手帕交，兩人合唱〈只有孤單陪伴我〉及專輯中的結婚進行曲〈Wedding Party〉，林美秀緊張差點忘詞直呼：「嚇死我了！歌手真的不好當啊！上台前我老公左眼一直跳，我就很怕今天把場子給砸了。」

陳竹昇坦言，在拍攝〈Wedding Party〉MV時做了非常過份的事情「我請姊夫(林美秀老公)當MV導演『見證我倆的感情』。」說完後向坐在台下的姊夫致歉「姊夫抱歉，我們這個只是舞台上表演，純粹只是假結婚。」引來台下陣陣歡笑。

陳竹昇人生中的第一場個人演唱會，開場率先演唱專輯兩首歌曲〈慢慢仔等你〉、〈Gypsy的風吹〉，他興奮大喊「朋友啊！我出專輯了。」笑稱自己發片不知道是碰到好朋友還是壞朋友。

王俊傑自爆慫恿陳竹昇發片過程「我覺得要推坑一個人最好的方式就是叫他出唱片，一開始我就拐他，你要不要寫歌詞，人到中年最怕沐沐泅不然你寫一首然後跟我合唱。」這首歌收錄在王俊傑獲金曲獎專輯《看無》中。同時也邀請詞曲創作上的老師謝銘祐共同合唱。

而演唱尾聲在〈家書〉這首歌，陳竹昇感性的對台下老婆喊話「因為妳，我才有辦法變成一個更好的人，讓我可以很任性做自己想做的事情。」還不忘調侃自己「還好我有趕在在結婚紀念日前寫好，放給她聽。」讓台下老婆感動到頻頻拭淚。