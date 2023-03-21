大學繁星推薦放榜，啟英高中鄭宇芳盼成為無國界醫生。(校方提供／呂筱蟬桃園傳真)

大學繁星推薦今天放榜，桃園市啟英高中學生鄭宇芳，3年前以國中教育會考5科5A＋＋成績選讀啟英高中，父親是急診室醫生，今年她透過繁星管道取得台北醫學大學醫學系入學門票，期盼未來成為無國界醫生。

鄭宇芳和姊姊鄭敏薰當年會考以5科5A＋＋優秀成績選讀啟英高中，姊姊在去年也成功錄取醫學系。她說，姊妹2人從小喜歡跟在父親身邊打轉，聽爸爸講述醫院工作的辛苦和從死神手上搶救回病患生命的成就感，接下來將全力備戰醫學系面試，因為將爸爸當作偶像，希望未來有機會自己能當上無國界醫師，在海外醫療落後的地方拯救生命。

啟英高中表示，在董事長吳慶堂及媽咪王美只的智慧領航下，今年共計44位學生成功摘星，86％的上榜率不但超越全國平均水準，更奪下桃園區的最佳成績。啟英高中持續擦亮「醫學系搖籃、台大跳板」的金字招牌 ，其中5位學生拿下醫學系的資格，也超越去年紀錄。