南韓女子天團BLACKPINK（簡稱：BP）18、19日旋風來台開唱，狂吸9萬人朝聖，其中包括許多明星、網紅，卻意外爆發公關票、黃牛票和阻礙視野等爭議。男星阿Ben（白吉勝）19日在社群爆料，某牧師夫妻身為演藝圈前輩，到處打聽演唱會黃牛票，最後以5萬台幣買下2張票，他不懂這樣的行為有何意義。網友從關鍵字聯想到前陣子的教會話題人物，引發討論，阿Ben隨即刪除該文，但已被截圖。

阿Ben意有所指地說：「在你們夫妻眼裡果然沒有什麼是用錢擺平不了的？如果是透過正常管道買票看演唱會，我幫你拍拍手？你們身為演藝圈前輩．．．有些還稱你們牧師、師母？然後四處打聽想買黃牛票．．．最後花5萬買2張票？我就不懂這樣的身教＆言教到底教會了孩子什麼？」最後，阿Ben標註「刷新三觀總是不讓人失望」、「若要人不知除非己莫為」、「尾句有問號表示疑問」，不難看出對這對牧師夫妻的行為嗤之以鼻。

雖然阿Ben沒有指名道姓，但網友從關鍵字「牧師、師母」、「演藝圈前輩」等聯想到之前的教會風波人物；對此，阿Ben刪除該文，改PO帶孩子泡湯的照片，內文也修成：「與孩子共同創造回憶的方式有很多種⋯有人願意花5萬2張BP帶孩子圓夢，我選擇用泡湯券帶著孩子一起泡湯。」文末標記「一樣2小時價位大不同」。網友紛紛留言：「說的很實在耶」、「這個不按讚不可以」，但也有人表示：「這單純就是不同的選擇而已」、「沒有誰的價值觀錯，只有喜不喜歡想不想要而已！」