位於太魯閣國家公園、秀林鄉大同大禮部落有20多戶以接待家庭形式提供山友住宿、餐飲，卻被以違法民宿開罰，今座談族人與各單位討論熱烈（王志偉攝影）

太魯閣國家公園內的秀林鄉大同大禮部落，因為沒有公路可行，只能徒步上山，近年受到登山山友與請託，提供山友休息接待服務，卻被縣府認定經營無照民宿開罰，引起爭議。立委伍麗華與政委張景森政今協商後結論，該部落屬國家公園「一般管制區」，並非生態保護區，已各有門牌，由鄉公所出具土地使用、合法房屋證明，縣府同意專案處理，讓部落民宅獲「解套」。

位於太魯閣國家公園內的大同大禮部落，是清水大山等登山必經路途，近年來部落20多戶居民提供登山客住宿，日前被縣府觀光處查核發現有「廣告行為」，依違反發展觀光條例罰3萬元。族人陳述意見後，又陸續收到國稅局、地方稅務局要求約談課稅，居民擔心再吃罰單，停止「暫停接待家庭服務」，讓不少登山客錯愕。

伍麗華、張景森與太管處長楊金臻、觀光局、縣府與秀林鄉公所，上午都派代表到太管處座談協商，關心部落發展人士也前往發言；師範大學教授陳永龍提出，申請公司提供一項山友協作服務，山區部落提供餐飲，住宿只是「借宿」，不涉及法規，屏東縣府也遇上類似案件，應可比照解決。

自救會李慧蓮說，民宿申請對部落現況門檻太高，可否提供專案從申請、專人、簡化流程等快速通過，因為我們不想「偷偷摸摸」；部落族人郭新勇說，大同大禮部落位於海拔約1000公尺山區，走路才能到，沒有水也沒有電，要達到民宿標準非常困難。

張景森指出，違法民宿衝擊合法旅宿生存與住宿安全，是當初立法目的，大同大禮位居深山，與平地旅宿業毫無衝突，執法可以不用如此狹隘，當地部落長期協助登山者需求，政府山林政策中編列預算在高山蓋「山屋」，他請太管處思考，未來可以將民宿納入「山屋」，給予補助修繕，發揮夥伴關係。

張景森說，部落民宿申請，主要提供山友服務，不是蓋豪華農舍，觀光局也可以思考，民宿管理規則裡，遇上沒水沒電沒路，沒臨路，民宿條例服阿通過的地方，實際提供登山者住宿需求，可以從保護消費者角度來看，給予特別方案核可，就可以與一般民宿案區隔開來。

觀光局回應，在觀光法展條例民宿規範中，授權給地方政府自訂地方法規，只要房舍合法、結構技師勘驗簽具安全即可，相關修改法規，縣府也回應6月可送修改案。

觀光處觀光產業科長陳勇男說，現行法規申請民宿需要取得建物使用執照或是合法房屋證明，此為太管處及鄉公所權責，只要取得，可向觀光處申請，縣府從寬認定，允諾資料備齊就核發。

太管處環境維護課長何文晟表示，部落位於園區一般管制區，做為民宿沒問題，會以民國101年認定區域計畫前的興建證明為依據，若是增修、改建也都可以申請建築許可，水保部分則要縣府協助。秀林鄉公所也表明全力協助。