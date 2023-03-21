中市林姓女子去年5月間在家聞到惡臭，尋源在庭院發現5隻死老鼠，驚嚇報警，警方調閱附監視影像竟查出，鄰居80歲老婦趁一早來丟擲鼠屍，雙方因巷道使用糾紛還曾鬧上法院，素有嫌隙。老婦辯稱，前一天有人丟死老鼠到她家，她只是丟還，但並無實據，二審法官依恐嚇罪判她拘役15日，得易科罰金，不得上訴。

劉婦與鄰居林女夫妻因巷道使用問題產生糾紛而互有嫌隙，劉婦去年5月28日上午6時許將多隻老鼠死屍裝進塑膠袋，到林家住處前巷道，用手抓出死老鼠朝連家庭院丟擲，隨後離去。

林女說，她當天下午在住處聞到異樣惡臭，尋找臭源竟在庭院發現5隻老鼠屍體，因住家遭丟死老鼠，深覺恐怖害怕而報警。

員警到場有拍到死老鼠照片，協助調閱附近監視影像，赫然發現，當天清晨有名「白髮婦人」提著塑膠袋到庭院前，2度用手抓取袋中黑色物體，朝圍牆內丟。

劉婦警訊時辯稱，鄰居前一天丟死老鼠到她家花牆下，所以，她將死老鼠丟還。

一審法官勘驗監視影像，劉婦坦承，「畫面中的白髮婦人就是我」，但辯稱，「忘記了，很久了」。

法官認為，劉婦刻意將鼠屍丟進鄰居庭院已摻有情緒性、隱含侵害對方生命、身體的意思表達，足以使人心生恐懼而有不安全的感受；審酌劉婦否認犯行，無積極彌補過錯具體行為，衡量年事已高，依恐嚇安全罪判拘役30日，得易科罰金。

劉婦不服上訴，辯稱林女在案發前一天，將死老鼠丟到她家，她才在第二天將死老鼠丟還，但無積極證據；並稱林的丈夫車輛進出巷道，折斷她的花木，雙方經常爭吵。

二審法官審酌，劉婦年逾80歲年事已高，宥於根深蒂固的觀念及舊習，但一改原審推稱「不記得」的卸責態度，坦承丟擲死老鼠，但仍未坦承犯罪，也未達成和解或賠償損害，撤銷原判決，依恐嚇危害安全罪判拘役15日。