鳳梨釋迦銷往大陸受阻近兩年，重創台東農民生計，台東縣政府3月16日宣布由副縣長王志輝率團主動出擊向陸方農業部、海關總署說明「台東鳳梨釋迦輸往大陸地區檢疫管理規範」，如今受到中央單位阻礙，前台東立委賴坤成力挺農民上台開轟「農委會這樣阻擋，很不以為然！」，立委劉櫂豪事後回應，行程依規定正由移民署審核中。

台東縣太麻里鄉農會今天慶祝農民節，包含立委劉櫂豪、台東農改場長陳信言、縣內各農會幹部到場共襄盛舉。然而，原訂由台東縣長饒慶鈴出席，卻臨時改由台東縣政府農業處長許家豪代表出席，許家豪上台向農民致歉，「因明日赴大陸行程出現問題，因縣長正在緊急處理中，才臨時改由他代表」。

賴坤成痛批，這幾年因為鳳梨釋迦問題困擾大家，聽到台東縣府農業處、地區農會為了進口釋迦去大陸溝通，卻農委會阻擋，「很不以為然，雖然我是民進黨的，但我現在沒有當立委，鳳梨釋迦出問題後，我也一直給農委會建議，但農委會實際執行的，別說一般農民，連我都看不下去！」

賴坤成說，台東以農為主要產業，包括縱谷好米、南迴、東河地區的釋迦， 陳吉仲當初說每個月要來台東跟農民溝通，從上次開完會以後，就有半年多沒有來過，當初農委會推行的好釋連蓮平台當初說1箱賣700元，到交貨時只剩560元，包括農業保險等問題，造成基層農民不滿，「希望農委會好好檢討」、暗諷台下的劉櫂豪「立法委員也應該要為我們出聲」。

劉櫂豪事後回應，縣府農業處長許家豪對外所說是中央阻擋，完全是扭曲及誤解，因王志輝具備公務員資格因此出訪行程依規應由移民署審核，據他所知，移民署也正在審核當中。