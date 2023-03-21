今（3／21）日春分正好遇上「天赦日」，「天赦日」是向玉皇大帝懺悔及祈求健康、財運順遂的日子。命理專家小孟老師點名生肖虎、蛇、猴，以及射手座、天蠍座、處女座，最近可能會有健康、破財問題，提醒這些民眾今天下班記得去拜拜。

●生肖虎

生肖虎在工作上容易被小事影響情緒，遇到重大決定時，一定要用理智判斷或尋求前輩意見，有時太過情緒化反而容易做出奇怪的決定。財運方面，容易衝動消費。

●生肖蛇

生肖蛇容易失眠導致身體不適，記得適當休息，並留意健康。想換工作的人，容易碰到不好的環境，建議先在原地待著，等待適合的機會出現再轉換。財運方面，保守理財是上上策，不宜重大投資。

●生肖猴

生肖猴容易會有家庭狀況，可能影響工作，有困難一定要請求支援，別什麼事都自己扛。財運方面，不可以貿然投資，也不宜創業，當心投資失利。

●射手座

射手座兔年對自己的期待很大，把自己逼得有點緊，雖然這陣子覺得壓力大，但仍要耐心應對，最後會得到想要的結果。另外，要注意身體不要太過勞累。財運方面，不宜合夥，簽約與併購也要睜大眼睛，以免看錯條約賠大錢。

●天蠍座

天蠍座在工作上會遇到溝通問題，覺得疲累，需要多點耐心應對工作上的人、事、物，才不會影響工作心情。財運方面，容易衝動行事，須保守理財。

●處女座

處女座在工作上會對自己較嚴格，可以試著放鬆看待，心情太過緊繃反而容易得失心太重。想變動工作的人先緩緩，不要衝動行事。財運方面，好好理財會有好成績。

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