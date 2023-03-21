總統府今天正式宣布，蔡英文總統將於3月29日至4月7日出訪友邦，由於前總統馬英九也將赴大陸祭祖，被質疑有較勁的意味，對此，總統府副祕書長張惇涵表示，兩者本質上比較不相同，也誠如蔡英文總統在去年國慶演說所提到的，希望在疫情趨緩邊境解封之後，兩岸之間的能夠恢復健康有序的交流。

總統府今天宣布，蔡英文總統將出訪中美洲友邦瓜地馬拉及貝里斯，預計3月29日啟程，4月7日回台，去程過境美國紐約，回程過境美國洛杉磯。由於馬英九赴大陸祭祖行程與蔡英文出訪行程幾乎撞期，外界認為有互相較勁的意味。

對此，張惇涵今天回應媒體詢問時表示，馬前總統赴中國祭祖，跟國家元首出訪友邦，本質上比較不相同，誠如蔡總統在去年國慶演說所提到的，希望在邊境解封之後，兩岸之間的能夠恢復健康有序的交流，因此，總統府在昨天早上收到馬前總統相關的提交文件之後，也洽請相關單位給予必要的協助。

他也再次強調，讓台灣在民主自由的道路上，直接的與世界接軌，前進世界，這是蔡總統一貫的立場，「我相信也是台灣絕大多數人民的期待和盼望」。