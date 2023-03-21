富邦媒momo去年營運再攀新高峰，全年營收達新台幣1034.4億元，創台灣電商千億營收新里程碑；總經理谷元宏表示，疫情改變消費習慣，各家電商陸續強化物流、AI運算與數據力，電商還有很大的成長空間，成長優於整體零售市場，只要經濟環境好，預計最快4年內，電商在零售市場佔比，將從現在13％再翻一倍，未來有機會佔比達3成以上。

亞馬遜宣布第二輪裁員，短短3個月累計裁2.7萬人；谷元宏表示，台灣電商飽和度低於歐美，即使疫情過後，比較基期墊高了，不可能像過去創造30％、50％的驚人成長，但台灣電商市場仍有很大成長空間，不至於發生像亞馬遜大規模裁員。

谷元宏分析，上半年景氣仍有諸多外在變數，除通膨、戰爭外，近來國外銀行也爆發倒閉事件，大環境不穩定，會影響民眾花錢的行為意願，進而影響零售、網購業績。

展望今年，momo將持續升級電商產業競爭力，以壯大服務範疇，momo也加速「mo幣生態圈」點數經濟規模化；數據科技驅動產業服務升級，擘劃「momo智慧電商地圖」，從會員經營、供應商經營、短鏈物流佈局、倉儲管理、物流管理等五大面向，全面提升momo服務力；momo也深化ESG企業永續的行動力，打造「momo循環包裝生態圈」，持續朝2050全球淨零碳排邁進。