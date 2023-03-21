產業景氣到底走到哪裡？用電大戶的實際感受最真實！台灣綜合研究院長吳再益21日表示，全球經濟面對多重下行風險，衝擊我國經貿成長，製造業及非製造業廠商需求減弱、生產動能不足，國內景氣持續陷於衰退陰霾。

台灣綜合研究院21日發布2023年2月份EPI電力景氣指數，由於今年2月份的工作日數相對去年同期增加，帶給全國產業高壓以上用電量當月較去年同期微幅成長0.62％；以累計1至2月用電量來看，就較去年同期成長-6.89％，反映出整體產業用電持續受到國際景氣衰退影響，國內生產動能疲弱，整體產業電力景氣燈號續呈藍燈。

就單一產業來看，台綜院指出，半導體業2月份用電成長出現4年多來的最大降幅，電力景氣燈號首度落入衰退的藍燈，長期推動我國製造業產值成長的主要動能陷入熄火現象。

依據台綜院EPI指數推估，2023年2月份台灣經濟成長率為-1.2％，不僅持續反映2022年第四季以開始出現負成長，且在2月跌至近5年來的最差數值。

吳再益指出，市場預期製造業庫存修正已近尾聲，上半年景氣或許有望觸底反彈，惟近期爆發美國銀行、瑞信等危機，無疑對FED升息及全球經濟復甦步調增加不確定性，後續應持續審慎評估對經濟影響力道。