國立故宮博物院珍貴10萬筆典藏高清圖檔遭駭，外流在大陸淘寶、百度等網拍平台賤賣。立委邱顯智今天表示，2022年6月故宮發現典藏品圖檔外流，直到媒體揭露故宮典藏品圖檔外流後，故宮才突然知道要通報資安事件，但根據規定，資安事件「應於一小時內」通報，故宮卻可以9個月後才通報，「已經不是螺絲掉滿地，而是連一根螺絲都找不到了。」

邱顯智引述數發部回應，「國立故宮博物院高階圖檔外流一事，該院112年3月14日通報資安事件，經數位部資安署初步研判已逾資通安全法法遵時限，將請該院提出逾限之改善作為。」

邱顯智表示，也就是說，2022年6月故宮發現典藏品圖檔外流、8月啟動型行政調查後，故宮都不知道要通報資安事件。2023年3月14日，媒體揭露故宮典藏品圖檔外流後，故宮才突然知道要通報資安事件。

邱顯智批評，明明資通安全事件通報及應變辦法規定，資安事件「應於一小時內」通報，故宮卻可以9個月後才通報，這種資安意識與後續處理，已經不是螺絲掉滿地，而是連一根螺絲都找不到了。