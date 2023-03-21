劉雯日前出席奧斯卡派對，以GUCC高級訂製服亮相該套服裝約台幣178萬，此次也隨著《GucciArtLab藝術實驗工坊》來台。（CFP）

GUCCI 推出《GucciArtLab藝術實驗工坊》將佛羅倫斯的實驗室為靈感，為2023年度的頂級貴賓專屬訂制空間打造展場，由於上季的《GUCCI Cine時尚巨星攝影棚》台灣場表現驚人，因此本季選擇台灣為首站，現場展示珍稀皮革系列、52套全球首亮相的訂制禮服，其中有四套全球獨家限量的款式，在媒體鑑賞會前已有兩組被頂級藏家相中，另外展場內價值180萬喜馬拉雅鱷魚皮革竹節包，也早早被頂級客層訂製，可見台灣頂級客層的驚人消費力。

GUCCI藝術實驗工坊珍稀皮革包款區域，其中兩只喜瑪拉亞鱷魚皮革竹節包，早在媒體鑑賞會前便被頂級客層訂購一空。（GUCCI提供）

本次《Gucci ArtLab藝術實驗工坊》15日至22日期間，在客家文化主題公園舉行，展區內共分為珍稀皮革包款、頂級訂製禮服、個性訂製服務、西裝訂製服務等五大工藝主題展間，每個展間的佈置風格以全白的工坊形式展現，與GUCCI在2018年在佛羅倫斯創立的創意實驗室相仿。其中本次的重頭戲為52套頂級訂製禮服的展區，展區內的禮服展現品牌極致的工藝，每件禮服展現品牌高超的縫紉、刺繡工藝，部分單品則融入東洋元素，上述禮服連在國際各大紅毯上都鮮少曝光，每件禮服皆會由訂製專家為頂級客層量身，再交由義大利製衣師傅依據貴賓身形量身打造;其中本次品牌帶來四套獨家款式，等確認售後展示的樣衣將被總部收錄於博物館中不再陳列販售，確保該套服飾為獨一無二，每件禮服均在台幣百萬元以上，媒體鑑賞會當日最高價的禮服則是價值六百多萬的粉色復古蕾絲裙，其斗篷外圍的荷葉圓弧線剪裁，搭配群身的彩色透明亮片十分閃耀動人，細看更可發現在蕾絲間悠游的靈動金魚，是十分值得收藏的單品。

全場最高單價的粉膚色蕾絲斗篷刺繡晚禮服（右），同時也是獨家禮服之一，整套工時約需5376小時手工製作，斗篷與晚禮服合計總價約660萬元。（GUCCI提供）

全球獨一無二的頂級訂製華服（右黑色蕾絲禮服），現場陳列為設計樣衣，待確認銷售後，則樣衣由總公司收回，不再陳列銷售。（GUCCI提供）

在頂級珍稀皮革包款展間內，品牌將最經典的竹節包款BAMBOO 1947工序呈現於觀者眼前，共展示超過140個組件，包含需耗時13個小時竹節提把製成，另外此次也把工坊內部溝通的材質板重現於展場內，讓頂級客層不需再隔著電腦螢幕，可親自觀賞個珍稀皮革後挑選包款。

GUCCI藝術實驗工坊珍稀皮革包款區域，展示品牌經典竹節包製成，其中粉色的工作墊為品牌工坊工匠所認定的代表色。（GUCCI提供）

GUCCI藝術實驗工坊珍稀皮革包款區域，特地將工坊內部溝通的材質板重現於展區，方便頂級客層選購。（GUCCI提供）

MTO個性化定製服務，提供四款動物（狗、蜜蜂、猞猁、兔子）以及象徵四季的花卉圖騰，以及針織、刺繡、珠飾字母圖樣，打造個性化單品。（GUCCI提供）

在個性訂製服務區域，本季提供英文字母、動物、花卉等圖騰，提供個性化的訂製服務，圖騰方面有針織、刺繡、珠飾等樣式可運用於花呢外套、針織上衣等日常單品當中，幫助打造獨一無二的個性化單品;MTM西裝訂製服務，則提供量身訂製的服務，品牌以經典西服廓型為基調，提供貴賓3種領型、25種扣飾、7種花色絲巾內襯等多樣訂製服務，再搭配姓名縮寫的車縫布飾等，展現自我個性，該系列單品均有獨立的標籤「GUCCI SALON」。

兔子圖騰。（林欣儀攝）

猞猁圖騰。（林欣儀攝）

最後則來到精緻生活珠寶系列，展間展示了花卉花卉FLORA、獅頭LIONHEAD和酒神DIONYSUS等系列，其展示方式與品牌的高級珠寶系列的模式相同，提供360度的觀賞視角，展櫃也特地以中空的方式呈現，使得觀者可毫無阻礙地觀賞珠寶工藝，與動輒百萬的高級珠寶系列相比，生活珠寶系列差別僅在寶石克拉術，因相對輕巧可方便融入日常生活之中，其中四只單顆彩寶戒指是近期頂級客層十分喜愛的款式。

GUCCI精緻生活珠寶系列。（GUCCI提供）