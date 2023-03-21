金門二膽上兵陳嘉壎9日離營失聯，金門地檢署17日以涉嫌違反陸海空軍刑法對陳發布通緝。國防部長邱國正21日表示，外界對離營原因有很多猜疑，這必須由當事人說說，國軍雖有所了解，但不希望變成片面之詞；至於是否認定「投共」，他說，這要由檢調單位認定，國軍不參與或提供意見，僅就具體事實陳述。

邱國正上午受訪提到，外界對此事有很多猜疑，但到底是什麼問題造成，一定要由當事人說明，國軍其實了解到很多東西，例如內部管理、生活、感情、家庭問題，或部隊內有不愉快，「大概都有答案」，而國軍不對外講，是怕該說法會變成片面之詞，反而像是國軍在推託卸責。

邱國正強調，國軍沒有卸責，無論用任何方法，一定要由當事人自己來講，講完之後，再由國軍核對書坊看法，若有不符合之處國軍再說明，這要循序漸進。

媒體追問，是否認定陳男為「投共」，邱國正表示，通緝與否要由法務部認定，國軍負責通報，但陳男離營是事實，也經過一番查證；至於通緝與否或其他名稱，就交由檢調判斷，國軍不參與或提供意見，僅就得到的訊息事實做陳述。

至於陳嘉壎家人擬赴陸探親，國防部是否會協助，邱國正說，會協助了解辦理手續，但國軍不可能陪同；他強調，國軍絕對沒有請託家屬帶問題或託話，當然家屬見面會想了解離營原因，但軍方不會下指導棋，或是有特別安排。