「大肚山產業數位新南向論壇」21日於台中烏日清新溫泉飯店登場，副總統賴清德（右5）、總統府祕書長林佳龍（右4）及各界代表等皆到場。（潘虹恩攝）

副總統賴清德（中）、總統府祕書長林佳龍（右1）21日到台中參加「大肚山產業數位新南向論壇」。（潘虹恩攝）

大肚山產創基金會與財訊雙周刊21日上午在烏日清新溫泉飯店共同舉辦「大肚山產業數位新南向論壇」，針對智慧醫療前進海外新市場進行研討、交流。（潘虹恩攝）

為邁向後疫情時代，「大肚山產業數位新南向論壇」21日於台中烏日清新溫泉飯店登場，副總統賴清德、總統府祕書長林佳龍等人皆到場。賴清德說，期待醫界與ICT產業合作往智慧醫療邁進，由醫院前進國外「開疆闢土」，能將台灣醫療產業帶入，開拓台灣數位醫療國力。

大肚山產創基金會與財訊雙周刊21日上午在烏日清新溫泉飯店共同舉辦「大肚山產業數位新南向論壇」，針對智慧醫療前進海外新市場進行研討、交流，分為「優勢醫材供應鏈」、「醫療智慧轉型」以及「醫衛整合」等3場次。

賴清德指出，百年大疫衝擊全球人類健康和生命，改變經濟結構、消費方式甚至醫療服務型態，醫療與ICT產業更快速、緊密的往智慧醫療結合。過去最為人詬病的「三長兩短」問題，掛號、候診、領藥時間長，但看診、醫病溝通時間短，在現今可以被一一解決。

賴清德說，人工智慧加上大數據分析能提供更精準的診斷，再加上互聯網則服務更廣，台灣許多大、中、小醫院都往這個方向邁進，這也是政府推動精準健康醫療戰略核心產業的原因，身為醫界一分子，很期待醫界、科技界與產業界共同合作往智慧醫療邁進。

賴清德指出，台灣要讓產品往新南向輸出，醫院一定走出去，衛福部已和台灣醫界形成團隊MET，由政府、醫院甚至產業界共同合作，到邦交國蓋醫院；透過醫院先行「開疆闢土」將台灣醫療產業帶入，開拓數位醫療國力，相信對台灣國力提升會有所幫助。

過去林佳龍擔任台中市長，號召產業領袖共同成立大肚山產創基金會，如今為大肚山產創基金會榮譽董事長。林佳龍說，後疫情時代是智慧化數位醫療的契機，希望新南向的藍海透過智慧醫療，讓台灣以國家隊航向世界，「台灣不是只有半導體的晶片，台灣Can help」，台灣的智慧產業可以幫助許多國家，共創服務人民的品質與商機。