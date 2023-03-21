「ㄚ福號」老闆呂家福是東嶼坪人，13歲出海捕魚，40歲想為家鄉的青年人尋找出路打造這艘遊艇，他的奮鬥故事彷彿是澎湖人「以海為田」的傳奇。（張茂雄攝）

來自美國在馬公國中任教的2位外籍英語教師，帶著大型紙袋開心地搶接船上丟下的紅包、麻糬、炸棗、糖果等禮物，體驗澎湖新船下水的典儀禮俗。（張茂雄攝）

澎湖第三漁港製冰廠21日下午駛進一艘嶄新的遊艇，遵循古禮繞港三圈之後，鳴放鞭炮、擲吉，與碼頭數百位民眾一同歡慶新船下水，東福海上育樂的新遊艇「ㄚ福號」老闆呂家福是東嶼坪人，13歲出海捕魚，40歲想為家鄉的青年人尋找出路，重金打造這艘遊艇轉做休閒旅遊業，他的奮鬥故事彷彿是澎湖人「以海為田」的傳奇。

東福遊艇老闆呂家福以身為小離島原住民為傲，他土生土長在東嶼坪，在傳統典型的漁村裡，阿福13歲就跟著長輩出海討生活，在風口浪尖中學習海的知識，經過拚搏27年之後，憨厚實在的阿福帶著家鄉子弟，希望走出大海孩子的宿命，開始轉型從事旅遊產業。

阿福想打造高品質的旅遊模式，因此剛下水的「ㄚ福號」捨棄交通船使用的傳統型雙排座椅，改為雙L型的沙發椅墊，讓遊客可以更輕鬆舒適的享受航行樂趣，主甲板客艙中裝置有KTV包廂的功能，更有4顆舞台型音響，這裡有如一座豪華海上休閒度假皇宮，另外，休息區也有另一歡唱包廂，旅客在此可以感受澎湖休閒的魅力與奢華。

「擲吉」是澎湖漁村特有的古禮習俗，象徵喜氣平安圓滿，在新船入港時，要先繞港外三圈，如同廟裡拜拜時要禮敬拜三下，以祈求王爺上帝公保佑漁船平安順利，然後才緩緩駛進港區停靠。

阿福號一早由白沙赤崁馬頭出發，先回到東嶼坪向先祖神明祭拜，下午抵達馬公第三漁港碼頭，數百位民眾早已拿起魚簍、傘具，還有2位來自美國的外籍英語教師，利用課餘時間來體會澎湖新船下水的典儀禮俗，兩位老師帶著大型紙袋接著船上丟下的紅包、麻糬、炸棗、糖果等禮物，船下撿拾的人就如魚群，象徵著船隻滿載而歸的吉慶。