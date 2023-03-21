桃園美福倉儲大火案600萬罰單全遭環保署撤銷，副閣揆鄭文燦挨批高喊開罰只是一場騙局，鄭文燦辦公室發聲明強調採重罰立場，抹黑、放話只是證明不會做事。踢爆裁罰都是假的桃園市議員牛煦庭回嗆鄭文燦只會曲解、為廠商開脫，聲稱用盡行政手段的裁罰，不過是鄭文燦行政能力低落的遮羞布。

國民黨議員牛煦庭昨踢爆，美福案600萬罰款，在美福公司訴願後，因證據不足、法條引用錯誤等原因全遭撤銷。

行政院副院長鄭文燦辦公室今聲明，美福倉儲火災空汙影響居民生活是事實，鄭文燦當時要求美福必須比照「泰豐輪胎案」賠償標準的2倍，總計賠償1000萬元給附近居民，且鄭文燦執政時期是採重罰立場，無須扭曲。部分人士藉此抹黑、放話，證明他們「只會抹黑、不會做事」。

牛煦庭下午反擊，鄭文燦所謂的1000萬「賠償」其實是「睦鄰金」，最後是換成垃圾袋2捲等，當初還被市民痛批毫無誠意。況美福至今並未針對公害和鄉親公開道歉，1000萬顯非基於承認損害的賠償，而是意圖息事寧人的「遮羞費」，鄭文燦副院長硬要曲解，意圖為廠商開脫，令人遺憾。

牛煦庭說，鄭文燦口中用盡行政手段的裁罰，也不過只是鄭文燦市府行政能力低落的遮羞布。試問，按照法規標準，環保局是否知道當初裁罰有可能遭訴願撤銷？遭到撤銷，是當初裁罰法規就有漏洞可鑽？還是在採證方面不夠積極？

牛煦庭也呼籲現在貴為行政院副院長的鄭文燦，針對環保署訴願撤銷的決定提出看法，三問鄭文燦：「這符合人民對政府維護環境品質的期待嗎？」牛深信，如果有新的說法和做法，張善政市府絕對會站在人民這邊，為受害鄉親討回公平正義。