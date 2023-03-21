PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，推估本週聯準會升息一碼的可能性高，倘若聯準會出乎意料升息兩碼或暫停升息，代表市場可能存在其他尚未浮出檯面的風險因子，反而須特別留意，眼見短期市場雜音仍多，盤勢將更趨保守謹慎，待利率決策公布後，台股動向才會轉趨明朗；至於從技術面來看，台股下方有季線與年線的強力支撐，整體看法仍不悲觀，若後續補量則有機會上攻萬六大關。

盤面上，3月TV面板報價全線翻揚，漲幅落在3.4%~9.1%，今日面板雙虎人氣爆棚，友達(2409)成交量放大至近4萬張、收高1.39%，月線未能站穩；群創(3481)成交量衝出7.7萬餘張、收高1.73%，剛好登月。其他權值股方面，台積電(2330)收高5元、為517元，聯發科(2454)漲1元、收771元，鴻海(2317)漲1元、收103.5元，而大立光(3008)漲勢相對剽悍，收漲50元、漲幅達2.24%，為2280元。而近日受歐美銀行倒閉暴風波及的金融股，今日也紛紛回神，國泰金(2882)漲1.37%、國票金(2889)大漲4%，其餘臺企銀(2834)、新光金(2888)、華南金(2880)、開發金(2883)等，漲幅皆逾1%。

廖炳焜指出，雖然美國金融指數大跌，但科技相關類股表現依舊相當穩健，3月以來仍維持正報酬，台股電子指數也是三大指數中，唯一維持在所有天期均線之上的類股，反映出市場資金仍對長線具有成長的電子股抱以樂觀態度，包括IP、IC設計、電動車、蘋果概念股等，而面板、筆電等隨著庫存調整已有一段時間，亦有機會吸引資金回補；另外，有政策作多的風電、太陽能、儲能相關產業，則有望持續為盤面焦點。