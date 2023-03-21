韓國女團BLACKPINK 18、19日在高雄開唱，吸引9萬人朝聖，其中不乏多位藝人。遭網友指控從開演就站起擋住後面視線的賈永婕，19日在臉書致歉後，今（21日）再次發文表達歉意，也提到近日被網友批評她說謊、做公益很噁等言論感到相當難過，「這些瞬間大量的情緒性的人身攻擊、指責以及惡毒的字眼，我真的很難過！即便公眾人物可受公評，言論自由也不應該是無限上綱，難道用言語霸凌別人的暴力行為是被允許的？」感覺得出心情明顯受到影響。

賈永婕說，身為一個公眾人物，被高標準的檢視是應該的，「演唱會中，我擋到別人的視線，除了第一時間道歉，這兩天我也深切地反省。看任何演出，對我來說，有些出於喜歡、有些因為好奇，這是都我和孩子、和外界交流的一種模式，孩子們的偶像我們也要支持」。

對於近日瘋傳許多藝人都是被招待，拿著公關票進場的傳聞，賈永婕也作出反駁，我沒有被招待，也不是所謂的公關票，我是付費看演出。甚至我也很扼腕沒搶到8800好視野的票，也許6800很側邊第一排的票，就被覺得很好，但在4萬5千人的大場面中，因為視線死角，真的也是被擋住看不到，所以不自覺站起來擋到別人（我再一次對不起）」。