立法委員蔡適應21日上午表示，他經過長考，確定不競選2024年立法委員連任。這等於為現任基隆市議員解套，多位現任基隆市議員陸續表態，將投入民進黨立委初選。基隆市議會議長童子瑋也表示，民進黨將會透過初選，選出最強的候選人投入立委選戰。

蔡適應21日上午表示，他確定將不再爭取立委連任，這也等於讓綠營基隆市議員，可以無視民進黨主席賴清德提出的「誠信條款」，投入民進黨立委初選。民進黨基隆市黨部主委蘇仁和表示，他將繼續勸進蔡適應，若他堅持不參選，民進黨年輕一輩人才濟濟，相信在24日初選登記結束前，也將會有人尋求接棒。

基隆市議會議長童子瑋也指出，民進黨立委初選登記已經展開，經過黨內公平、公正、公開民主機制產生的候選人，他一定會全力支持。他強調，這本來就是民進黨內民主價值的DNA，他將遵守相關規定，支持初選的候選人，配合總統候選人賴清德，共同打好2024年的大選。

民進黨基隆市黨部的立法委員初選登記期間，自3月20日至24日，除20日已經向黨部領表的市議員張之豪外，市議員張秉鈞21日上午也表示，他將拜訪蔡適應尋求支持，若蔡願意支持，他就會領表登記投入民進黨立委初選。

另外，據側面了解，有意參選的民進黨籍市議員，還包括了同樣連任一次的黨團總召鄭文婷、市議員張顥瀚等人。不過由於蔡適應20日才宣布消息，有意投入立委初選的人，還需要時間進一步評估參選。預估在24日前，將會陸續有人登記參選。