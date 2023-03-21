21日是「國際消除種族歧視日」，移民署自2021年起陸續進行「消除一切形式種族歧視國際公約」（ICERD）法規，檢視、種子人員培訓及首次國家報告撰寫訓練等前置工作，並於2022年12月對外公開發表我國ICERD首次國家報告，讓台灣人權發展邁向新的里程碑。

為推廣ICERD精神及發揮新住民及其子女的多元文化特色，移民署首次辦理「多元文化樂活創新行動方案競賽計畫」，計有37隊參賽，甄選出10支獲獎隊伍，計41人。執行過程特別安排業師輔導，各隊克服各種困難，利用學校課程教學、社區活動或舉辦園遊會方式，讓社會大眾親自體驗異國飲食、服裝、音樂、舞蹈及遊戲等，認識多元文化，增進理解與尊重。

本次獲獎隊伍「客緬相傳~𠊎兜係粢粑一家人」，是由客家人與緬甸籍新住民所組成的，希望透過客家粢粑、燈籠與緬甸傳統美食泡魯達的手作體驗，緬客文化交織，翻轉大眾對新住民的刻版印象。

此外另名獲獎的「擁抱金門『心』住民」，則是由國立金門大學社工系師生藉由舉辦園遊會，設計活動遊戲，讓社區民眾在香港、越南、印尼、馬來西亞及泰國等不同國籍關主的帶領下，體驗馬來西亞的Ceper瓶蓋遊戲及Colek Lidi筷子疊疊樂等遊戲，並從中深入認識不同文化，成員們相信只要堅持下去，就會有越來越多人從「認識」開始接納金門新住民。

移民署署長鐘景琨表示，消除種族歧視觀念除宣導教育外，還需具體行動實現，本次計畫在新住民的親自參與推廣，將ICERD精神落實在日常生活中，也在校園及社區營造多元文化氛圍，讓社會大眾更加認識多元文化，進而消除種族歧視，創造多元種族、族群共榮的社會。

移民署表示，有關獲獎隊伍的實踐成果影片，放置於移民署全球資訊網影片專區及新住民培力發展資訊網影音專區，歡迎各界瀏覽。