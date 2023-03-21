4月初的清明連假共休5天，不少民眾規畫出國旅遊，一名女網友詢問，她和男友計畫要出國，但一人想去首爾、一人想去泰國，不知道該怎麼選才好，引起網友討論，多數人見狀留言大推泰國，韓國除了哈韓族很愛，就是要喜歡逛街，否則真的很無聊。

一名女網友今在PTT上分享，清明連假共有5天，她和男友想規劃出國旅遊，但兩人對於要去哪裡玩沒有共識，因為她比較想去韓國首爾玩，但男友則比較想去泰國，雙方僵持不下，一時之間不知道該怎麼選擇，只好求助網友。

原PO表示，她1月才剛從泰國玩回來，雖然泰國真的很好玩，但因為要辦簽證，不知道能否趕在連假前拿到簽證，而且泰國4月有潑水節，當地可能會被世界各地的觀光客塞爆；相較之下，韓國就比較方便，不需要辦理簽證，隨時想去都可以，加上她還沒去過首爾，因此很心動。

貼文引起網友討論，不少人大推泰國，直呼泰國便宜又好玩，除非原PO很哈韓或想購物，否則泰國一定壓倒性獲勝。「泰國屌打，除非你有哈韓情節」、「韓國就你要喜歡逛街，喜歡去韓劇景點朝聖才會覺得不錯」、「泰國穩贏，好吃好玩又便宜」、「泰國真的好玩好吃好便宜，回來一定會胖」。