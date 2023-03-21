行政院會上月23日通過3,800億特別預算，在普發現金6000元部分，編列1,417億元，領取方式則有5種，包括登記入帳、ATM領現等方式，供民眾自行選擇。媒體人張禹宣認為，最莫名的莫過於將新生兒同樣納入，「不管是金額又或是條件皆完全背離還稅於民的初衷，只成了政策買票」。

張禹宣今(21)日在臉書指出，台灣連續六年超徵，總金額高達1.3兆元，近日的普發現金6000只佔約1/10，僅僅還稅於民1400億，當中的成本建置卻要花人民納稅錢將近4億元。張禹宣認為，美其名的全民共享經濟成果，實質上6000元的來源就是稅收，也就是所謂的超徵，他認為與其先花錢再發小錢給人民，政府真正該做的是如何避免超徵情事再度發生。

張禹宣也提及，花4億元用在交易手續費及ATM設機行變更設計費等，同樣搞出個分流現領的方案，撒大錢做網站卻依然要排隊，最關鍵的仍是一次性的服務，用過即丟。此外，13歲以下須由父母代領，換言之，有兩個小孩的父母可能需分四次登記，「最莫名的莫過於將新生兒同樣納入，不管是金額又或是條件皆完全背離還稅於民的初衷，只成了政策買票」。

張禹宣強調，比起普發僅占六年超徵約1/10的稅額，政府不如合理規劃稅收，比起濫花4億建置一次性的管道，數發部真正該做的是建立永久性的完整系統，簡化從稅收申報到勞