今（21日）下午2時02分，國3北向44.8K、土城路段發生1小貨車、1大貨車、3小自客車追撞事故，一輛小貨車側失控翻覆，佔用內3線車道，國道警方獲報後趕往現場處理，因此造成該路段後方回堵5公里，高公局提醒用路人行經壅塞路段小心駕駛。

國3北上土城段「5車追撞」，小貨車翻覆，紫爆回堵5km。(翻攝高速公路1968)