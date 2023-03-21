國3北上土城段「5車追撞」小貨車翻覆 紫爆回堵5km 14:392023/03/21 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國3北上土城段「5車追撞」，小貨車翻覆，紫爆回堵5km。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（21日）下午2時02分，國3北向44.8K、土城路段發生1小貨車、1大貨車、3小自客車追撞事故，一輛小貨車側失控翻覆，佔用內3線車道，國道警方獲報後趕往現場處理，因此造成該路段後方回堵5公里，高公局提醒用路人行經壅塞路段小心駕駛。 國3北上土城段「5車追撞」，小貨車翻覆，紫爆回堵5km。(翻攝高速公路1968) 憂女神「染疫」求退出電玩展 宅男暴怒要「送炸彈」下場超慘 他結束5年婚姻清出「一貨車」前妻鞋 網看傻：娶到蜈蚣？ 畫面曝光！「落跑雞」驚現北市街頭暴衝逃竄 警苦命跑百米狂追 #小貨車 #國3 #追撞 #土城段 #翻覆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭礁溪遊覽車追撞小客車 1婦人送醫急救 13:532023/03/18 社會 疑輪胎脫落大貨車翻覆1人傷 國1北上新營段回堵4公里 12:472023/03/10 社會 啦啦隊女神「父閃車連2撞躺加護」肇逃女駕駛找到了 11:102023/03/15 社會 不熟坪林路況大貨車翻覆 副駕駛一度受困 14:302023/03/19 社會 中山高仁德交流道南下事故 4車追撞占用內車道 23:232023/03/09 社會 北市老婦過馬路遭小貨車撞倒 送醫搶救8天傷重不治 14:462023/03/15 社會 上班族注意！國1南下路竹段「2車追撞」回堵3公里 08:392023/03/15 社會 快改道！國1北上新營「大車翻覆」橫躺2車道 回堵5公里 12:172023/03/10 社會 國1鼎金段連環撞 男撞翻1車又追撞鄰車 2人受傷送醫 10:002023/03/16 社會 小貨車翻覆衝撞2機車4傷 母載子倒地不動嚇壞人 17:072023/03/11 社會 中壢警車遭發財車追撞 女駕駛嚇到跑下車急解釋 23:012023/03/18 社會 駕駛失控追撞前車坦承酒駕遭起訴 獲判無罪原因曝光 17:342023/03/16 社會 藝文團隊進入校園 讓孩子體驗文化藝術的美好 11:532023/03/19 生活 國1彰化北上嚴重車禍！10大小車連環撞釀7傷 回堵超過3公里 03:132023/03/20 社會 國1北上安定段4車連環撞 占據2車道車流狂塞1小時 12:202023/03/13 社會 中友百貨動土後165天靜悄悄 彰縣府：2個月內動工 04:102023/03/14 地方新聞 休旅車追撞工程車翻覆「四輪朝天」畫面曝 民眾急助駕駛脫困 10:562023/03/15 社會 超痛心！ 小貨車過彎翻覆 13箱千餘顆雞蛋全碎了 15:082023/03/14 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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