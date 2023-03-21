雲林縣正心中學高三生林冠成通過繁星推薦陽明交通大學醫學系第一階段篩選，對電機工程、醫學都深感興趣的他，盼能就讀「醫師工程組」；學測59級分的李育烜朝向寫程式的目標前進，錄取台灣大學資訊工程學系。

林冠成從國小熱愛電吉他，向叔叔借電吉他自學，有空就到醫院表演，撫慰病友及家屬，也見到疾病對人生各方面的衝擊，包括病患的心理、家屬的經濟負擔。

獲得陽明交通大學醫學系第一階段審核通過，他許願若能順利錄取，他要結合對醫學以及電機工程的興趣，就讀醫師工程組，期未來能幫助病友及家屬。

59級分李育烜未申請醫學系，他錄取第一志願台大資訊工程系；校長林佳慧表示，李育烜去年與同學組隊參加教育部「智慧鐵人創意競賽」，僅輸給北一女中、建國中學隊伍，獲得全國季軍。

林佳慧說，李育烜高一就展露對資工的濃厚興趣，從學校的基礎課程扎根，又自己上網找資料鑽研理解演算法，沉浸在邏輯思考、寫程式的樂趣，計畫在國內念完大學再留學。

林冠成、李育烜分享讀書訣竅，咸認為上課認真聽、回家複習就會有好的學習效果。李育烜特別提醒學弟妹，考數學一定要靜心看清楚題目，才不會犯粗心錯誤。

繁星推薦21日放榜，正心中學的林冠成、張仲昆、簡廷翰、王鈺雯、林承昱、徐祥盛、林勖恩、顏秉壕分別通過陽明交大、臺北醫學大學、中國醫藥大學、長庚大學、輔仁大學、中山醫學大學、慈濟大學醫學系、高雄醫學大學牙醫學系第一階段篩選，其餘錄取台、清、陽交、成、台師、政等頂大共26人。