水利署南水局為執行抗旱應變計畫，未知會縣府便在高屏溪屏東縣境施工鑿井，遭要求停工，為化解民眾憂慮，20日特地邀集專家學者共同解析屏東地下水蘊藏量、補注速度及安全水位，與會專家一致認為屏東縣水情穩定，但縣府仍要求數據公開透明化，因此，每日監測的即時水位及管理水位必須連結到縣府官網首頁，讓民眾安心。

水利署為解決逕自施工鑿井引發的爭議，20日履行承諾召開解析屏東地下水會議，邀請中央地質調查所、水利規劃試驗所等專業單位，及具地下水專業之專家學者，做出結論包括，屏東縣具豐富地下水資源，屏東平原年平均蘊藏量約達12至20億噸，由陸地向高屏溪流動，目前水情相對穩定。

南水局依行政院核定「2023年穩定南部地區供水抗旱計畫」於高屏溪左岸屏東側選定鑿井位址，均位於地下水流向下游，且為鑿深超過120公尺深井，取水層與民用淺井位處不同含水層，因此，抗旱井抽水屬短期操作，對民井影響有限。

由於屏東平原屬地下水快速回補區域，只要水利署在里港、九如、海豐、清溪、前進等5口即時地下水觀測井，在取水期間地下水位到達管理警戒水位，停止抽水，以減少對屏東影響。

水利署表示，目前鑿井取水屬短期旱災應變的調度作為，待旱象解除即停止取水，並且會將水井就地封存，並且拆走輸水管及抽水泵。

屏縣府表示，全國各地區水情吃緊，屏東願意與大家共體時艱，一起度過旱災考驗，但前提是要保障屏東的民生、農業灌溉用水安全。

因此，縣府強力要求，水利署的5口地下水觀測除了在水利署水文觀測站公開外，也必須在屏東縣政府全球資訊網首頁揭露，把屏東地下水的即時水位、管理水位清楚透明地提供給縣民及外界檢視，如此一來，相關施工作為才不會再引起民眾恐慌。