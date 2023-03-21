匿名人士透露，除了AT1債券之外，PIMCO目前還持有價值逾40億美元的瑞信債券，並表示PIMCO在AT1證券的損失已經其他瑞信債券抵銷，歸因於瑞銀出手與瑞信合併後，瑞信債券價值聞訊勁揚。

根據Tradeweb資料，部分瑞信債券價格周一躍升，例如2026年到期的將近20億美元債券，周一價格大漲至0.875美元，遠高於上周五的0.66美元。