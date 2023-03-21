新北市板橋1名44歲劉姓女子，今年2月間從大陸搭機返台，因幫大陸同鄉有人攜帶1只行李箱入境，後來被查出裡面裝有加工、乾燥或醃製之豬肉、雞肉及鴨肉等產品共15包，遭裁罰新台幣20萬元，經書記官通知後，劉女主動到法務部行政執行署新北分署辦理分期繳納，隨後也跟友人絕交。

據了解，劉女原籍大陸，幾年前嫁入台灣後，目前已取得本國國籍，她因事業都在雲南，又受疫情影響，去年返回大陸後，直到今年2月才返回台灣，她回台時受同鄉好友所託，帶了一只28吋行李箱入境，但因信任友人，因此沒有打開檢查內容物為何。

他回到台灣後，在海關被查出行李箱內攜帶加工、乾燥或醃製之豬肉、雞肉及鴨肉等產品共15包，重達2.295公斤，且未申請檢疫，遭行政院農委會動植物防疫檢驗局新竹分局裁罰20萬元，並於本月15日移送新北分署執行，後來她接獲書記官通知，才主動到場辦理分期繳納。

劉女向書記官表示，因為已經1年沒有回台，所以趁疫情解封回到台灣探視孩子，沒想到因為信任好友而遭罰，事後她打電話告知友人此事，並要求繳納罰鍰，沒想到有好友不但不想負責，反過頭來質問她，過去請其他友人攜帶行李箱回台都沒事，為何唯獨她被罰？劉女當下氣得跟友人絕交。

同時劉女也說，她在台灣沒有工作，在大陸的事業過去2年又受到疫情的影響，損失數千萬元，因此希望能夠分期繳納罰鍰，若未來生意好轉，也會加速繳清，新北分署審酌當事人情況後，同意讓她以每期1萬元、分20期的方式繳納。

新北分署提醒，非洲豬瘟疫情尚未絕跡，稍有不慎即可能出現破口，殃及國內經濟及全民健康，全民仍須加強防疫，新北分署呼籲民眾，自海外入境切勿攜帶豬肉製品，亦勿郵寄豬肉製品包裹，以免遭受裁罰，並被強制執行。