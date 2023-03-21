B-21隱形轟炸機

美國最新的B-21隱形轟炸機預定2020年代中服役，但如今雖然延後首飛，但空軍已針對未來現代化，在2024會計年度研發預算論證書中，開口又要了2.41億美元（近74億台幣）資金。

據《動力》（The Drive）網20日報導，相關提案在文件中的名稱為「遠程打擊轟炸機（B-21）現代化」（Long Range Strike Bomber (B-21) Modernization.），由於先前並沒有類似的條目，因此看來是新增上去的。

至於現代化的內容雖然包括隱形長程距外（LRSO）飛彈，但並不限於相關一體化專案。而長程距外飛彈和B-21一樣，目前仍在研發，要2030年才會服役。如果它準時服役，預料終將取代1980年代就已服役的老舊AGM-86B「空射巡弋飛彈」（ALCM），成為B-21未來的新戰力。

B-21隱形轟炸機

值得一提的是，儘管B-21還沒飛，美國空軍就要求加碼資金，將它現代化，但卻未必反映出專案進行得不好。當初B-21設計時，就很容易進行升級，預算文件中強調，它的開放系統結構可以迅速整合未來戰力。隨著威脅環境演變，B-21將與時俱進，持續發揮效能。

儘管B-21的關鍵設計審查（Critical Design Review）完成後，從2018年 11月初起，最終的核心配置就沒有改變，但由於它內建的調節彈性，還是可以進行升級。分析指出，由於威脅瞬息萬變，美國空軍的未來空戰生態系統也不斷改變，而利用出現的新技術，將能讓 B-21 發揮優勢。

雖然美國空軍至少會採購100架B-21，但空軍官員和分析家都認為，起碼應該買145架左右。有些人甚至主張，該買200架，這樣萬一和中方爆發衝突時，才能發揮決定性的效用。此外，有人建議，每年採購8架，應該改為1年買超過16架，這樣才能加速擴大B-21機隊。