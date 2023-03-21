MASATAKA YOSHIDA TIES THE GAME IN THE 7TH! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/a7COW1167M — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 21, 2023

日本挺進冠軍戰之後，隨即宣布決賽的先發投手是今永昇太，他目前效力日職橫濱DeNA海灣之星。對戰墨西哥之役，日本因為戰況吃緊，除了先發投手佐佐木朗希，另外用掉了山本由伸。對戰強大的美國打線，先發投手未必能撐很久，日本隊還有強投達比修有可以中繼，大谷翔平也計畫在比賽終盤登板。

投手方面反而是美國的問題更大，牛棚的戴文威廉斯（Devin Williams）、普瑞斯利（Ryan Pressly）雖然穩定，但也得有辦法撐到比賽後段才行，對戰墨西哥之役就是投手狂失11分，自家的豪華打線也幫不上忙了。

美媒ESPN預測是美國隊略佔上風，崔伊騰納（Trea Turner）棒子火燙，第九棒後面又接回第一棒貝茲（Mookie Betts）、第二棒卓奧特（Mike Trout）。其中貝茲、卓奧特被看好拿下冠軍賽MVP（如果美國隊能贏）。

日本隊贏球的機會也很大，打線雖差了美國隊一截，大谷翔平、吉田正尚、村上宗隆排出來也是很可觀的，吉田正尚甚至改寫單季經典賽的打點紀錄（13分）。投手方面是日本佔優勢，整體而言，如果陷入低比分的投手戰，日本較被看好；若是雙方互毆的打擊戰，就會是美國隊的鑽石打線更受看好。