為了避免全球銀行業陷入更險竣的危機，瑞士當局周日宣布成功促成瑞銀集團（UBS Group AG）以30億瑞士法郎（約32.3億美元）股票收購競爭對手瑞士信貸（Credit Suisse Group AG），同時宣布將瑞信價值約170億美元的AT1債務「一筆勾銷」。這表示瑞信的股東還能獲得32.3億美元，但瑞信的AT1債券已淪為廢紙，持有人落得什麼都沒有的下場。

當銀行或公司倒閉時，在清償方面，股東的順位通常排在債券持有人之後。瑞信的安排令其債券持有人非常不滿，相關投資人準備向瑞士當局採取法律行動，以追討損失。律師事務所Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan表示，該公司正在與一些瑞信AT1持有人討論可能採取的法律行動。

根據Morningstar的數據，瑞信這批AT1債券的主要持有者可能包括Lazard Freres Gestion，PIMCO和GAM。彭博社報導，知情人士透露PIMCO對瑞信AT1的曝險最大，規模達到約8.07億美元。

路透社則援引消息人士報導，截至上周五，PIMCO共同基金持有之瑞信AT1債券價值約為3.4億美元。不含AT1債券，PIMCO目前持有的瑞信債券價值超過40億美元。

但該名消息人士也表示，這些AT1證券造成的損失，已經被PIMCO持有的其他瑞信債券所抵銷，這些除AT1以外的債券價值，在瑞銀同意展開神救援後已經上漲。

PIMCO目前管理的資產價值超過1.7兆美元。

在瑞士政府介入後，周一瑞信部分債券價格大漲。根據Tradeweb數據，瑞信2026年到期的近20億美元公司債價格已經從上周五的66美分大漲至周一的87.5美分。

其他歐洲銀行發行的AT1債券則大幅下跌，因瑞信AT1債券持有人遭受的待遇凸顯出投資這些證券的風險。歐洲監管機構試圖緩解AT1市場崩跌，稱此類債務的持有者只有在股東被消滅了才會蒙受損失，這與瑞信發生的情況不同。