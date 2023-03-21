2023年大學繁星推薦入學21日放榜，竹南鎮君毅中學高中部34人參加，31人順利錄取心目中的第一志願，其中徐子晉錄取台大政治系，方致勲錄取交通大學電工程系，成為該校畢業的首位台大生。

君毅中學今年繁星錄取成績相當亮眼，國立大學錄取人數總共13人，除了徐子晉、方致勲分別進入台大、陽明交大以外，另有曾婉婷、杜玟葶、連芷誼、張育豪等4名學生也如願錄取政大、成大、中央、台師大等一流學府，

住在頭份的徐子晉，放棄新竹高中而選擇直升君毅高中校高中部，學校提供學生探索空間，對於徐子晉求學過程中，無論是對知識或是體制的總總疑問，均能抱持開放討論的態度與學生對話，培養徐子晉獨立思考的能力，今年學測發揮實力，以繁星2％的威力，順利錄取台大政治系，是君毅高中第1位考取台大的學生。

同樣住在頭份的方致勲，也是國中部直升的學生，致勲覺得知識並不是死背來的，而是透過思考才能活用，配合平板與網路的使用來延伸學習，使學習效果加倍，今年以繁星1％的威力，順利錄取國立陽明交通大學電機工程系。

就讀社會組的曾婉婷，放棄新竹女中而選擇就讀君毅高中高中部，透過國際交流，找到自己對於語言與課業學習的動力，未來期望運用語言優勢往外交、國貿方面發展，透過繁星計畫，順利錄取政大阿拉伯語文學系。

校方重視每個孩子，教務處特別成立「繁星計畫輔導小組」，集合有經驗的師長、行政同仁，與每位同學面談、討論、線上查詢、更協助前段同學往上填，以兼顧同學的志向及繁星CP值，這不但突顯君毅高中的用心，也是小型學校才有的優勢！