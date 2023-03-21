台南市忠義國小42名學生今天清晨參加孔廟春季祭孔活動，6人出現頭暈等身體不適，其中4位送醫治療，打完點滴已無大礙，台南市政府衛生局已將麵包餐盒檢體送檢驗中心檢驗，以釐清學童身體不適原因，另也派員前往製造工廠查核，針對作業場所環境衛生缺失，責令該業者限期改正。

台南市112年度春祭大成至聖先師孔子釋奠典禮，今天清晨6時於孔廟大成殿舉行，忠義國小佾生團隊陸續出現6名學童身體不適，當中有2人出現嘔吐，但1人吐完休息即無大礙，另1人休息後也已改善，但仍有4名男童送醫治療，經打完點滴後，已無大礙。

由於今天約200多人食用餐盒，衛生局人員認為，不太像是食物引起學童不適，學生送醫後，醫生也初步排除食物中毒，但衛生局為求慎重，仍於活動現場抽驗食餘檢體1件，並將檢體送往檢驗中心檢驗。

南市府衛生局提醒，季節即將入夏，應注意供應餐食保存及運送時的溫度及時間，也應加強廚房工作人員個人衛生及食品保存管理，確保飲食安全，同時呼籲食品業者務必做好自主管理。