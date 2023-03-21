聯合國兒童權利公約禁止體罰兒童，鄰近的日本及韓國也相繼修法禁止體罰，我國近日也檢討民法中的父母懲戒權，據家扶基金會調查指出，有58.7％的國小學童認為體罰為暴力行為，更曾有17.9％學童曾遭體罰，其中又以維持姿勢（罰跪、罰站、半蹲）最高、用器具（皮帶、梳子、棍子）等次之，用手、拳頭或腳再次之。

據調查發現，以國小生調查指出，多數的父母教養兒少主要方式為「言語指導」、「言語指責、辱罵」，體罰則占第三高；58.7％國小學童認為體罰為暴力行為，也有57.3％的學童認為體罰不可被接受，但有71.9％的學童認同體罰孩子是父母為了讓孩子記取教訓，55.7％學童認為體罰有助導正孩子的不良行為。

調查顯示，有76.4％學童認為體罰會傷害到孩子的身心，70.1％認為父母體罰孩子會對親子關係造成負向影響，69％認為體罰會讓孩子失去自信。

新北市家扶基金會社工督導彭淑鈴說，如小安（化名）因為動作慢、學校表現不佳遭爸爸體罰，被打怕的他反而把食物藏起來，假裝在時間內吃完，說謊、竄改聯絡簿，她認為，管教都是為了孩子好，但用體罰或許有短期效果、但長期反而使孩子害怕，不但傷害孩子，甚至會助長其他不當行為。

家扶基金會社工部主任蔡雯瑾表示，依兒童權利公約指出「應採取一切措施，保護兒童於受其父母、法定監護人或其他照顧兒童之人照顧時，不受到任何形式身心暴力、傷害或虐待、疏忽或疏失、不當對待或剝削」等，我國近日也正研議修正民法父母懲戒權部分。

蔡雯瑾提及，雖然孩子認為體罰有助導正其不良行為，但也認為會傷害到其身心、影響親子關係、讓孩子失去自信，呼籲家長善用「正向教養」方式，改用其他方式管教。

小學階段問卷回收7213份，有效問卷7211份，信心水準95％，誤差值為正負1.15％。

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