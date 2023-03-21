縣長翁章梁（中）、議長張明達（右）、副議長陳怡岳（左）等人，陪同蔡易餘（中左）、陳冠廷（中右）登記民進黨嘉義縣立委黨內初選。（邱顯誠攝）

民進黨嘉義縣海區立委蔡易餘、山區為現任立委陳明文之子，行政院政務顧問陳冠廷，兩人於3月21日上午11點30分左右，在縣長翁章梁、議長張明達、副議長陳怡岳等人的陪同下，於嘉縣黨部登記參選黨內立委初選，翁章梁表示，二人都是年輕一代的優秀政治工作者，學經歷豐富，希望共同努力團結贏得勝利。

蔡易餘表示，他首次參選立委選舉登記時，當時是由陳明文陪同，這次山區由陳冠廷要爭取選民的認同，他也邀請一同登記，並肯定其能力，日後不論是為嘉縣爭取資源、推動法案修法等，兩人都能一起合作。

對於同黨縣議員黃榮利領表，有意參選黨內初選，蔡易餘則說，有人願意透過競爭來督促他把海區經營得更好，這是他的福氣，同時也要更努力。

首次參選的陳冠廷表示，他勤跑山區基層聽取各鄉鎮需求，會全力為民眾爭取權益，同時也拋出「開拓新局」，強調不論是故宮南院，或大埔美精密機械園區，嘉縣的工業與文化建設都已逐漸成形，在此基礎下，要加強軟體方面的建設，包含提升藝術與國際交流等，並帶動人才回流。

而針對山區可能由前立委林國慶出來，挑戰陳氏家族，陳冠廷則回應，希望他不要活在過去，應是要看未來的願景，若不斷的把過去的仇恨不滿，發洩在特別一個人或一個家族上，這對他的身體很不健康。

陳冠廷也強調，這不是他一人或家族的選戰，而是集結了山區民眾的期許與支持，一群人要共往新願景前進，他會全心全意為山區居民發聲，並表示自己有能力，也做得到。